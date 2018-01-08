Лукашенко упразднил УВД по охране метрополитена

Александр Лукашенко своим указом упразднил управление внутренних дел по охране Минского метрополитена.

Как отмечается, его функции по организации реагирования на заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях на объектах метрополитена передаются ГУВД Мингорисполкома, по обеспечению безопасного выполнения перевозок пассажиров — службе безопасности Минского метрополитена

В пресс-службе президента отметили, что документ был принят «в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел».