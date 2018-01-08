Белорусский тренер Владимир Журавель возглавил карагандинский «Шахтер»

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель 8 января был представлен в качестве нового наставника казахстанского футбольного клуба «Шахтер» (Караганда).

«В прошлом сезоне я работал в футбольном клубе «Динамо» (Брест), — отметил Журавель на пресс-конференции в Караганде. — Мы заняли четвертое место и после десятилетней паузы взяли Кубок Беларуси. Команда давно таких результатов не достигала. По определенным обстоятельствам в конце сезона мы прекратили отношения. Я давно хотел что-то поменять в своей спортивной жизни. Для меня «Шахтер» — это новые реалии, обстановка и очередной вызов, который я с удовольствием принял».

«Надеюсь, что оправдаю надежды болельщиков и руководства. Сейчас готовим список игроков, которые смогут усилить команду. Будем все решать коллегиально, советоваться. Я очень надеюсь на своих помощников. Все они остались в клубе с прошлого сезона и являются квалифицированными специалистами. Среди них есть и легенды клуба. Они очень хорошо знают казахстанский футбол, поэтому все решения будем принимать вместе», — приводит слова тренера пресс-служба «Шахтера».

Стоит отметить, что Журавель родился в Казахстане (Семипалатинск). Известен как игрок минского «Динамо» (1989—1995). В качестве тренера работал в жодинском «Торпедо-БелАЗе» (2005—2009), солигорском «Шахтере» (2010—2013), минском «Динамо» (2014), кишиневской «Дачии» (2015), «Гомеле» (2016), брестском «Динамо» (2017), напоминает БелаПАН.

В минувшем сезоне «Шахтер» занял седьмое место в чемпионате Казахстана (среди 12 команд; система «весна — осень»).