Настасья Самбурская выгнала мужа-белоруса из-за его мамы

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Звезда молодежного ситкома «Универ» Настасья Самбурская рассталась со своим мужем белорусом Кириллом Дыцевичем.

Настасья Самбурская выгнала мужа-белоруса из-за его мамы

Фото pixabay.com

О их свадьбе актриса сообщила в ноябре. Супруг звезды на пять лет моложе. Он окончил Белорусскую государственную академию искусства, и в настоящее время служит в Московском театре имени Пушкина.

После Нового года, в российских СМИ появилась информация, что пара рассталась. Главной причиной размолвки называется мама Кирилла, которая в одном из интервью рассказала о своей невестке. Причем, как отмечается, женщина в разговоре с журналистом хвалила Настасью.

Из-за этого интервью и разгорелся семейный скандал, в результате которого Кирилл был вынужден съехать с квартиры своей звездной жены, пишет vistanews.ru.


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Тэги: шоу-бизнес Персона: Настасья Самбурская Кирилл Дыцевич

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