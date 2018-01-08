Памятнику архитектуры в историческом центре Могилева грозит уничтожение

В Могилеве дом постройки конца XIX века, признанный объектом историко-культурного наследия, разрушается, разворовывается, и в нем возможен пожар, заявил председатель Могилевского областного отделения Белорусского общества охраны памятников истории и культуры Владимир Кравченко.

В конце прошлого года неизвестные срезали в нежилом старинном доме по переулку Комиссариатскому, 17, входную металлическую дверь и выбили окна, однако милиция отказалась возбуждать уголовное дело, сказал Кравченко.

«Факт кражи двери и разбитие окон милиция подтвердила, но дала справку от домоуправления, что этот дом имеет нулевую стоимость и никакого ущерба кражей двери и разбитием стекол домоуправлению никто не нанес, поэтому попросили милицию прекратить проверку», — сообщил БелаПАН общественный деятель.

По словам Кравченко, теперь в дом могут проникать посторонние и не исключено возникновение пожара, как это бывало в Могилеве в нежилых зданиях — памятниках истории и культуры.

«Дом раскрадывается и разрушается. Потом его подожгут, он сгорит, и власти скажут, что возможности восстановить здание больше нет», — считает Кравченко.

Несмотря на отказ милиции возбудить уголовное дело о краже двери, он намерен добиться расследования этого случая воровства и разрушения.

Ранее власти обещали отдать старинный дом обществу охраны памятников истории и культуры, но это до сих пор не произошло.

«Согласно поручению председателя облисполкома Могилевский горисполком должен передать здание нашему общественному объединению. Горисполком уже более года после выполнения всех необходимых процедур саботирует поручение о передаче здания. В последнее время горисполком, в частности его председатель Владимир Цумарев, даже перестал отвечать на наши запросы, что заставило нас обратиться в органы прокуратуры», — сообщил БелаПАН председатель Белорусского общества охраны памятников Антон Астапович.

Общество обратилось в областную прокуратуру, а та перенаправила обращение в прокуратуру Могилева. Несмотря на истечение определенного законом срока реагирования, надзорное ведомство также не дало ответ краеведам.

В связи с этим в конце декабря 2017 года Астапович снова обратился в прокуратуру Могилевской области. Он требует привлечь к ответственности тех, кто нарушил законодательство об обращениях граждан как в Могилевском горисполкоме, так и в прокуратуре Могилева.

«Ситуация действительно на уровне катастрофы. Передача практически всех полномочий в сфере охраны наследия местным органам власти приведет к почти полному упадку и постепенному уничтожению наших памятников. По опыту работы могу с полной ответственностью сказать, что первые нарушители законодательства в сфере охраны наследия — именно местные исполнительные и распорядительные органы», — сказал руководитель Белорусского общества охраны памятников истории и культуры.