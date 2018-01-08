В США 38-летняя учительница занималась оральным сексом с шестью учениками

38-летней учительнице из Нью-Джерси предъявили обвинение в совращении несовершеннолетних школьников — по версии следствия, она принуждала шестерых школьников в возрасте 14 и 15 лет заниматься с ней оральным сексом.

По информации родителей подростков, дети получили эмоциональные стресс и травмы. Теперь «предки» требуют от учительницы моральную компенсацию в размере 1 миллиона долларов.

В свою очередь обвиняемая утверждает, что из-за своей черепно-мозговой травмы не могла отказать школьникам, которые стремятся познать азы взрослой любви.

Она говорит, что никакого принуждения не было, что именно подростки были инициаторами близости. Устоять она не могла, поэтому секс у них происходил в любом удобном месте: в классе, летнем лагере или ее припаркованной у школы машине, пишет «Версия».