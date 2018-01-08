БНК начал подготовку к массовому празднованию 100-летия БНР

Белорусский национальный конгресс (БНК) начал подготовку к массовому празднованию 25 марта в Минске 100-летия образования Белорусской Народной Республики (БНР).

Как сообщил БелаПАН сопредседатель БНК (не зарегистрирован в Беларуси) Николай Статкевич, 8 января состоялась встреча общественных и политических деятелей, которые поддержали эту идею. В заседании рабочей группы приняли участие Статкевич, Евгений Афнагель, Владимир Некляев, Павел Северинец, Вячеслав Сивчик и Геннадий Федынич.

16 января пройдет первое заседание оргкомитета по массовому празднованию 25 марта в Минске 100-летия БНР. Белорусский национальный конгресс приглашает к участию в заседании представителей организаций, которые поддерживают идею совместного празднования юбилейного Дня Воли.

Рабочая группа считает возможной формой массового празднования шествие от площади Якуба Коласа до площади Независимости с посещением мест, связанных с историей БНР. При этом группа открыта к обсуждению других форматов акции.

Участники группы считают целесообразным подать заявку на проведение праздничного шествия в Мингорисполком, чтобы дать возможность власти подтвердить декларированную приверженность независимости Беларуси.

«День Воли должен продемонстрировать силу и единство белорусского народа», — считают в рабочей группе по празднованию 100-летия БНР.

День Воли (очередную годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики) отмечает демократическая общественность страны, хотя официально этого праздника в стране нет.

Независимость БНР была провозглашена в ночь с 24 на 25 марта 1918 года. Многие историки считают, что именно период БНР стал первым этапом государственного становления белорусской нации.