Видеофакт. В Новополоцке милицейский автомобиль столкнулся с микроавтобусом

Дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля Департамента охраны МВД произошло в понедельник, восьмого января, на улице Якуба Коласа, идущей вдоль Двины.

Как сообщается, примерно в полдень 25-летний водитель милицейского авто врезался в микроавтобус «Фольксваген-Транспортер», за рулем которого находился 48-летний мужчина, пишет «ННВ».

Водители-участники ДТП были доставлены в больницу для прохождения теста на алкоголь.

В ГАИ Витебской области сообщили, что по данному проводится проверка.