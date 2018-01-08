Эстонский генерал: учения «Запад-2017» были тренировкой войны против стран НАТО

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас заявил, что Россия в рамках совместных учений «Запад-2017» моделировала полномасштабное военное нападение на страны НАТО.

«Маневры были направлены не только против стран Балтии, поскольку это была серия учений, охватывавших территорию от Крайнего Севера до Черного моря. Масштаб и охват маневров в целом намного превышали официально заявленные», — заявил Террас Bild.

При этом он отметил, что эстонские войска готовы к отражению возможной атаки, но эффективная защита страны возможна при поддержке союзных государств.