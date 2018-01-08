Эстонский генерал: учения «Запад-2017» были тренировкой войны против стран НАТО

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Командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас заявил, что Россия в рамках совместных учений «Запад-2017» моделировала полномасштабное военное нападение на страны НАТО.

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«Маневры были направлены не только против стран Балтии, поскольку это была серия учений, охватывавших территорию от Крайнего Севера до Черного моря. Масштаб и охват маневров в целом намного превышали официально заявленные», — заявил Террас Bild.

При этом он отметил, что эстонские войска готовы к отражению возможной атаки, но эффективная защита страны возможна при поддержке союзных государств.


Сюжет: Учения «Запад-2017»

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Тэги: Запад-2017 Персона: Рихо Террас

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