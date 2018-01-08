В Германии в ДТП погиб белорусский дальнобойщик

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб белорусский дальнобойщик произошло в понедельник, восьмого января, на трассе А2 недалеко от Ганновера.

В Германии в ДТП погиб белорусский дальнобойщик

Как сообщает tatyana_86 на auto.onliner.by в аварию попали две фуры DAF и Scania (в раскраске белорусской транспортной компании R Group).

Как сообщили в полиции, 44-летний водитель Scania направлялся из Берлина в Ганновер. Он не заметил «хвост» пробки и столкнулся со стоящим автопоездом DAF.

В Германии в ДТП погиб белорусский дальнобойщик

Водитель Scania погиб на месте ДТП, водитель DAF получил травмы и был доставлен в госпиталь.

Движение на этом участке трассы было перекрыто на четыре часа.


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Тэги: Германия ДТП дальнобойщики Город: Ганновер

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