В Германии в ДТП погиб белорусский дальнобойщик
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб белорусский дальнобойщик произошло в понедельник, восьмого января, на трассе А2 недалеко от Ганновера.
Как сообщает tatyana_86 на auto.onliner.by в аварию попали две фуры DAF и Scania (в раскраске белорусской транспортной компании R Group).
Как сообщили в полиции, 44-летний водитель Scania направлялся из Берлина в Ганновер. Он не заметил «хвост» пробки и столкнулся со стоящим автопоездом DAF.
Водитель Scania погиб на месте ДТП, водитель DAF получил травмы и был доставлен в госпиталь.
Движение на этом участке трассы было перекрыто на четыре часа.
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