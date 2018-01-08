На Брестчине 30 представителей БСДП (Г) и кампании «За наш город» хотят стать депутатами местных советов

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В Брестской области 30 представителей Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и кампании «За наш город» подали документы на регистрацию кандидатами в депутаты местных советов.

Как сообщил БелаПАН председатель областной структуры социал-демократов и руководитель кампании «За наш город» Игорь Масловский, 11 претендентов баллотируются в областной совет, 12 — в Брестский горсовет, остальные — в местные советы в Березовском, Дрогичинском и Лунинецком районах.

«Многие наши активисты выдвигаются двумя способами: от партии и путем сбора подписей. Мы собрали около двух тысяч подписей за выдвижение наших кандидатов. Это был очень ценный и полезный период общения с избирателями. Нами услышаны десятки проблем, которые волнуют жителей области. Пожелания избирателей, наиболее важные местные проблемы станут основой наших предвыборных программ», — сказал Масловский.


Сюжет: Местные выборы-2018

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Тэги: местные выборы-2018 Персона: Игорь Масловский Город: Брест

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