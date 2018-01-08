Партия «Справедливый мир» в Бресте выдвинула 12 кандидатов в депутаты

В Бресте документы на регистрацию кандидатами в депутаты местных советов подали 12 активистов Белорусской партии левых «Справедливый мир».

Восемь активистов будут баллотироваться в горсовет и четыре — в Брестский областной совет, сообщила БелаПАН председатель городской структуры партии Людмила Денисенко. Все они выдвинуты от партии.

«Мы надеемся, что наших активистов зарегистрируют кандидатами в депутаты. После этого начнем агитационную кампанию: проводить пикеты на улицах и встречи с избирателями в отведенных горисполкомом помещениях, — сказала Денисенко. — Будем поднимать социальные проблемы. В частности, постоянный рост цен на товары и услуги, почему городской бюджет распределяется так, что всегда есть дефицит средств на строительство детских садов и школ, которых в регионе хронически не хватает, а также почему в больницах Бреста самая низкая обеспеченность койко-местами среди областных центров страны».

Местные выборы пройдут 18 февраля.