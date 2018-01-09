Опра Уинфри не будет баллотироваться в президенты США

Слухи о том, что мега-популярная звезда американского телевидения Опра Уинфри собирается составить конкуренцию на выборах президента США 2020 года взорвала не только американский сегмент всемирной сети.

Однако, похоже, это не новость, а фейк. По крайней мере, американский телеканал NBC со ссылкой на анонимный источник сообщил, что опубликованная сенсация не является правдой: «Этого не произойдет. У нее нет намерения баллотироваться».

Телеведущая попала в пристальный фокус политического внимания после того, как в ходе выступления на 75-й церемонии вручения премий «Золотой глобус» заявила: «Пришло время сильных женщин».