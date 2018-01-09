В Витебской области огонь унес жизни двух мужчин
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Поздним вечером в Витебской области произошли два пожара, которые унесли жизни двух — 34- и 68-летних мужчин.
Фото pixabay.com
По данным регионального управления МЧС, врезультате пожара в Орше в частном доме погиб знакомый хозяина.
А вот в Витебске также в частном доме пожарным гостя удалось спасти, а вот хозяина — нет.
В МЧС пока не спешат с выводами о том, что стало причинами двух возгораний — проводится расследование.
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