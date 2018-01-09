В Витебской области огонь унес жизни двух мужчин

Поздним вечером в Витебской области произошли два пожара, которые унесли жизни двух — 34- и 68-летних мужчин.

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По данным регионального управления МЧС, врезультате пожара в Орше в частном доме погиб знакомый хозяина.

А вот в Витебске также в частном доме пожарным гостя удалось спасти, а вот хозяина — нет.

В МЧС пока не спешат с выводами о том, что стало причинами двух возгораний — проводится расследование.