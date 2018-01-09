На местных выборах начинается регистрация кандидатов в депутаты

Решение о регистрации кандидатом в депутаты будут принимать территориальные и окружные избирательные комиссии после проверки соответствия порядка выдвижения требованиям Избирательного кодекса.

Кандидат в депутаты должен иметь гражданство Республики Беларусь, достичь возраста 18 лет, не иметь судимости, его место жительства или место работы должно находиться на территории местного совета депутатов. Кандидатами в депутаты местных советов также могут быть граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь.

Выдача кандидатам в депутаты местных советов депутатов удостоверений о регистрации должна проходить в двухдневный срок после принятия соответствующего решения. После этого кандидат в депутаты может приступить к агитационной кампании, которая будет проходить по 17 февраля включительно.

По данным ЦИК, на 27 декабря кандидатами было выдвинуто 7,7 тысячи человек. После подведения итогов выдвижения эта цифра, вероятно, увеличится в несколько раз, так как только сбором подписей за выдвижение кандидата в депутаты занимались 17,5 тыс. инициативных групп.

Депутаты будут избираться в 1.309 местных советов по 18.111 избирательным округам, пишет БелаПАН.