Вечером в Беларуси ожидается мороз

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

По прогнозам синоптиков, только по северо-востоку республики пройдет небольшой снег, мокрый снег. По северо-востоку страны на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха максимальная днем -3..+2°С.

В столице будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха утром 0..-2°C, днем -1..+1°С, к вечеру понижение до -1 -2°C.