В Освенциме судят белоруса за осквернение мемориала концлагеря Аушвиц

12 участников хэппенинга, среди которых граждане Беларуси, Германии и Польши, предстали перед судом в польском Освенциме. Их обвиняют в осквернении места памяти у ворот бывшего нацистского концлагеря Аушвиц.

Участники акции разделись и сковали себя наручниками, а на воротах с надписью «Arbeit Macht Frei» повесили баннер с надписью «Love», двое из них зарезали ягненка. По словам участников мероприятия, что это был антивоенный протест.

Как заявил уполномоченный Музея Аушвиц-Биркенау, в связи с хэппенингом объект понес потери в размере 24 тысяч злотых, сообщает «Радио Польша».