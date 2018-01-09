Во время пожара в Минске пострадал журналист Вадим Казначеев

Белорусская ассоциация журналистов собирает деньги на реабилитацию и поддержку известного белорусского журналиста и публициста Вадима Казначеева, который пострадал во время пожара, сообщила пресс-служба БАЖ.

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Фото pixabay.com

Вечером 7 января произошел пожар на проспекте Независимости в Минске. В 20:47 пожарные получили вызов от соседей о возгорании, уже в 21:09 пожар был ликвидирован. Горела квартира Вадима Казначеева. Журналисту 53 года, в разное время он сотрудничал со многими белорусскими и зарубежными изданиями, пишет БелаПАН.

Казначеева нашли без сознания на полу на кухне. Его доставили в больницу с диагнозом «тяжелая термоингаляционная травма, ожог дыхательных путей, отравление продуктами горения». МЧС сообщило, что причины возгорания расследуются. Одна из версий — неосторожность пострадавшего при курении.

В офисе Объединенной гражданской партии (ОГП), членом которой является Казначеев, пресс-службе БАЖ сообщили, что сначала журналист находился в реанимации ожогового отделения больницы скорой помощи, однако во второй половине дня его планировали перевести в обычное отделение. Пострадавший — в сознании.

«Нам сказали, что угрозы жизни нет. Теперь ему можно относить соки, воду без газа, супы, пюре», — сообщила пресс-секретарь ОГП Анна Красулина.