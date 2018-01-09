У белорусов появились новые возможности получить визу США

С сегодняшнего дня американское посольство в Беларуси расширяет визовые услуги для граждан нашей страны. Как отмечается, диппредставительство будет принимать заявления от белорусов на визы категорий A, C1/D, G, F, H, I, J, L, M, O, P и R.

Пока остается в силе возрастное ограничение для обращающихся за визами класса B1/B2 (туризм/бизнес). Сейчас в Минске за визами класса B1/B2 могут обратиться только резиденты Беларуси в возрасте 50 лет и старше.

Как отметили в посольстве, американские дипломаты работают над «расширением возможностей консульского отдела и надеемся в ближайшем будущем еще больше расширить наши визовые услуги».

Ранее за визами категорий В1/В2 в посольство в Минске могли обращаться резиденты Беларуси 70 лет и старше. 1 ноября 2017 года возраст снижен до 50 лет, напроминает БелаПАН.