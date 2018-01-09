Мужчина, выбросивший собаку с 5-го этажа, предстанет перед судом

В Минске окончено следствие в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.





Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова, в ходе расследования установлено, что днем 20 октября 2017 года на лестничной площадке пятого этажа дома по улице Есенина обвиняемый избил собаку и выбросил ее с общего балкона, в результате чего она погибла на месте.

Животное жило в квартире матери супруги обвиняемого, куда мужчина приехал помочь с ремонтом. После распития спиртного он решил выгулять собаку, однако та стала сопротивляться, что вызвало агрессию у подследственного и совершение противоправных действий.

Очевидцем произошедшего стала соседка, которая сделала замечание мужчине, однако он не остановился.

Прохожие, увидев выброшенную с балкона собаку, сообщили о случившемся на линию 102. Прибывшими на место сотрудниками милиции мужчина был задержан. К нему в ходе следствия применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемый раскаялся в произошедшем.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.