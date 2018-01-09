Белорусские паспорта завоевывают авторитет в мире

В ежегодном индексе паспортов Беларусь поднялась на пять позиций, заняв 65-е место. Индекс паспортов, ранее известный как индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), с 2006 года составляет консалтинговая компания Henley & Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Ежегодный индекс паспортов компании анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

С белорусским паспортом без визы можно посетить 70 стран, пишет БелаПАН.

Лидером рейтинга на протяжении последних пяти лет является Германия. С немецким паспортом без визы можно путешествовать в 177 стран. Второе место занимает Сингапур (176 стран). Третье место разделили сразу восемь государств — Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Их граждане могут посещать без визы 175 стран.

Из стран — соседей Беларуси Россия заняла 48-е место, Украина — 44-е, Польша — 14-е, Литва — 12-е. Украина существенно улучшила свои позиции в рейтинге благодаря запуску в 2017 году безвизового режима с Евросоюзом.

Последнее место в рейтинге досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ в 24 страны.

Henley & Partners — международная консалтинговая компания, специализирующаяся на разработке государственных программ предоставления гражданства и вида на жительство через инвестиции, а также на оказании услуг в этой области частным лицам.