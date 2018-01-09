Российская гимнастка, сорвавшаяся с высоты в гомельском цирке, до сих пор в больнице

Гомельский городской отдел Следственного комитета начал проверку по факту травмирования 20-летней российской гимнастки Юлии Тикаевой из Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

В рамках новогодней программы 5 января воздушная гимнастка исполняла трюк и сорвалась с высоты, упав мимо страховочной сетки. По свидетельствам очевидцев, артистку вынесли на носилках без сознания, сообщает БелаПАН.

Стало известно, что гимнастка приехала в гомельский цирк в составе труппы российского артиста Алишера Алиева, который написал на своей странице в соцсети вечером 7 января о том, что Юлия лежит в больнице.

«Она находится в отделении интенсивной терапии, у нее сотрясение мозга с небольшим очагом гематомы. Других травм нет. Все кости целые. Она в сознании, ее жизни ничто не угрожает. Врачи сказали, что в ближайшее время ее выпишут», — написал Алиев.

На вопросы о том, кто виноват в произошедшем и какие сделаны выводы, артист ответил, что «идет следствие».