За получение взятки задержан замглавврача Минской областной детской больницы

В Минском районе за получение взятки задержан заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы.

Как сообщил начальник УБЭП УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов, операция по задержанию проходила в поселке Колодищи, пишет БелаПАН. Там замглавврача, ответственный за решение технических вопросов медучреждения, получил 1.000 рублей от индивидуального предпринимателя. Суть вопроса заключалась в привлечении «нужного» подрядчика для проведения строительно-монтажных и отделочных работ на объектах больницы.

Установлено, что 48-летний фигурант более семи лет работал в учреждении здравоохранения. К настоящему времени устанавливается его причастность к другим фактам противоправной деятельности.

В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 1 ст. 430 УК. Ответственность за совершение данного деяния предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.