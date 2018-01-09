За получение взятки задержан замглавврача Минской областной детской больницы

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В Минском районе за получение взятки задержан заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы.

За получение взятки задержан замглавврача Минской областной детской больницы

Как сообщил начальник УБЭП УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов, операция по задержанию проходила в поселке Колодищи, пишет БелаПАН. Там замглавврача, ответственный за решение технических вопросов медучреждения, получил 1.000 рублей от индивидуального предпринимателя. Суть вопроса заключалась в привлечении «нужного» подрядчика для проведения строительно-монтажных и отделочных работ на объектах больницы.

Установлено, что 48-летний фигурант более семи лет работал в учреждении здравоохранения. К настоящему времени устанавливается его причастность к другим фактам противоправной деятельности.

В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 1 ст. 430 УК. Ответственность за совершение данного деяния предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.


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Тэги: коррупция взятки Город: Минск

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