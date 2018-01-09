Два «МАЗа» впервые вошли в четверку лидеров «Дакара»

Белорусские гонщики успешно завершили третий этап ралли-рейда «Дакар-2018». Все три мазовских экипажа вошли в первую десятку, а Алексей Вишневский и Сергей Вязович сумели подняться на третье и четвертое места в общем зачете.

Третий спецучасток протяженностью 296 км продолжил испытание дюнами. Трасса включала в себя множество песчаных препятствий, и лишь половине грузовых экипажей удалось проехать их без происшествий. Для белорусских экипажей этап сложился благополучно: гонщики практически не допускали ошибок, техника не подвела.

Наилучшее время среди белорусов показал Алексей Вишневский, который занял пятое место. В пути он провел 4 часа 21 минуту и отстал от победителя этапа — аргентинца Федерико Виллагра — на 24 минуты. Полминуты спустя финишировал на шестой строчке лидер мазовской команды Сергей Вязович. В общем зачете белорусские экипажи занимают третью и четвертую позицию, проигрывая лидеру гонки — россиянину Эдуарду Николаеву — около 53 минут.

После технических проблем на третьем этапе наверстывает упущенные позиции «МАЗ» Александра Василевского. Белорусский экипаж уверенно прошел спецучасток, обогнав на трассе многие грузовики и финишировав десятым. На преодоление спецучастка ушло 4 часа 48 минут, а отставание составило 51 минуту. В генеральной классификации экипаж занимает 17-ю строчку, проигрывая лидеру гонки 5 часов 57 минут.

Четвертый этап пройдет вдоль тихоокеанского побережья в окрестностях перуанского города Сан-Хуан-де-Маркона. Длина спецучастка составит 330 км. Гонщикам предстоит преодолеть крутые каньоны и 100-километровый участок с коварными дюнами. Ралли-заезд станет серьезным испытанием для пилотов и техники, что может отразиться на положении экипажей в турнирной таблице.