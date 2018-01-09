В Германии нельзя повесить эротический календарь на видном месте

По законам Германии, никто другой такое произведение полиграфического искусства видеть не должен. Даже если ему тоже очень хочется.

В Германии предприятия, выпускающие корпоративные календари, должны знать, что они не могут содержать эротический характер — некоторым работникам и посетителям офисов это может не понравится.

Более того, эротический календарь в офисе приравнивается к сексуальному домогательству — неважно, вывешен ли он с тайным умыслом, явными намерениями или просто шутки ради, пишет germania.one.

В частности, как поясняет Федеральная служба по борьбе с дискриминацией (ADS), закон запрещает публичную демонстрацию порнографических изображений — это относится и к специализированному журналу на рабочем столе, и календарю Playboy на стене.

Особенно данный запрет касается помещений, используемых совместно мужчинами и женщинами.

Однако, даже если календарь с фотографиями обнаженных дам будет выставлен на всеобщее обозрение среди сотрудников исключительно мужского пола, все равно это будет нарушением AGG.

Исключением являются места, недоступные для посторонних глаз: ящики стола или личный шкаф — туда все-таки пока что можно.