Брестские таможенники изъяли на границе женскую сумку Chanel за 4 тыс. евро

Три дорогостоящие вещи не смогли ввести в Беларусь две россиянки и белоруска — сотрудники Бресткой таможни изъяли у них женскую сумку Chanel и двое часов.

Как сообщили в пресс-службе таможни, на КПП «Варшавский мост» у белоруски была обнаружена незадекларированная новая женская сумка Chanel производства Италии, которая про предъявленным документам стоила 3980 евро.

Буквально через несколько часов в этом же пункте москвич пытался ввезти без декларирования мужские часы Montblanc за 4090 евро.

Также брестскими таможенниками была пресечена попытка ввоза россиянкой в Беларусь через КПП «Домачево» часов Chopard Happy Sport (5976 евро).

Таможенники сообщили, что во всех трех случаях товары изъяты до решения суда, а в отношении их владельцев начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП (недекларирование товаров).