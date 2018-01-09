Педиатр из Крупок, обвиненный в педофилии, обжаловал приговор суда
Педиатр Крупской районной больницы и его адвокат Марина Исаченко 8 января подали жалобы на приговор суда Борисовского района.
Как сообщил БелаПАН ведущий специалист суда Дмитрий Кривело, жалоба будет передана в вышестоящую инстанцию — суд Минской области — для апелляционного обжалования и пересмотра приговора суда Борисовского района на законность и обоснованность.
Поскольку суд проходил в закрытом режиме, содержание жалобы не разглашается.
Вместе с тем, по информации БелаПАН, позиция защиты являлась оправдательной, то есть адвокат просила оправдать обвиняемого по всем статьям.
Как сообщалось ранее, врач приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима по обвинению в педофилии.
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