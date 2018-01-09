Педиатр из Крупок, обвиненный в педофилии, обжаловал приговор суда

Педиатр Крупской районной больницы и его адвокат Марина Исаченко 8 января подали жалобы на приговор суда Борисовского района.

Как сообщил БелаПАН ведущий специалист суда Дмитрий Кривело, жалоба будет передана в вышестоящую инстанцию — суд Минской области — для апелляционного обжалования и пересмотра приговора суда Борисовского района на законность и обоснованность.

Поскольку суд проходил в закрытом режиме, содержание жалобы не разглашается.

Вместе с тем, по информации БелаПАН, позиция защиты являлась оправдательной, то есть адвокат просила оправдать обвиняемого по всем статьям.

Как сообщалось ранее, врач приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима по обвинению в педофилии.