В Беларуси берут взятки даже соляркой: задержан ведущий инженер «Горремавтодора Мингорисполкома»

В отношении ведущего инженера отдела технического надзора по ремонту ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» возбуждено уголовное дело по факту получение взятки.

По информации заместителя начальника УБЭП УВД Миноблисполкома Александра Юрченко, чиновника задержали оперативники по борьбе с экономическими преступлениями во время получения 60 литров дизтоплива от начальника участка ГП «Гордорматериалы».

Мзда полагалась за благоприятное решение вопроса принятия работ по содержанию и обслуживанию МКАД, причем основная часть этих работ была выполнена только на бумаге.

У оперативников есть все основания полагать, что подобным образом работы, которые заключались в основном в замене дорожного ограждения, у ГП «Гордорматериалы» принимались чиновником на протяжении последнего года.

В благодарность за ежемесячную подпись в документах о приемке работ начальник участка ГП «Гордорматериалы» еженедельно, как считают оперативники, передавал 60 л дизтоплива контролирующему лицу. Дизтопливо для взяток сливалось с техники, задействованной на проведении ремонтных работ, пишет БелаПАН.