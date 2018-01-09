Большой театр Беларуси покажет в Вильнюсе балет, названный в Литве «провокацией»

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Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси 28 января на арене Siemens в Вильнюсе представит национальный балет «Витовт».

Спектакль «Витовт» Вячеслава Кузнецова, в основе которого пьеса Алексея Дударева, появился в репертуаре Большого театра Беларуси в 2013 году и сразу стал своеобразной визитной карточкой белорусского балета. Еще осенью прошлого года в анонсе спектакля на сайте арены Siemens организаторы сообщили, что это будет «подарок Литве в связи со столетием независимости».


Белорусский «Витовт» в Вильнюсе: подарок Литве или провокация?

Однако министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон в комментарии местным журналистам заявила, что рассматривает организацию гастролей именно с этим спектаклем как провокацию.

«Однозначно негативно оцениваю попытку организаторов выступления примкнуть к мероприятиям столетия восстановления государства», — заявила министр, имея в виду некорректную с точки зрения официального Вильнюса интерпретацию в балете общих для Литвы и Беларуси исторических событий.

Хореограф-постановщик балета»Витовт» народный артист Беларуси Юрий Троян предлагает не «вчитываться в балет, словно это учебник по истории». Он подчеркивает, что в театре создали хореографическую легенду о князе Витовте, «основанную на исторических событиях, но все-таки легенду», сообщает БелаПАН.

 


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Тэги: Беларусь-Литва балет Большой театр Персона: Лиана Руоките-Йонссон Юрий Троян Город: Вильнюс

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