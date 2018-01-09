Стало известно, в каких специалистах нуждается Минск

По данным управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, самыми востребованными на столичном рынке труда в декабре были медсестры, врачи и инженеры.

В частности, как пишет БелаПАН, по состоянию на 1 января 2018 года в стролице работодатели заявили 640 вакансий медсестер, 615 — специалистов различной квалификации, 430 — врачей-специалистов, 349 — инженеров.

В списке наиболее востребованных работников также продавцы (295 вакансий), повара (275), водители (273), уборщики помещений (257), инженеры-программисты (242), каменщики (177), контролеры-кассиры (174), менеджеры (164), директора (162), маляры (155), электромонтеры (153), фельдшеры (152), швеи (144), воспитатели (139), фармацевты (135), электрогазосварщики (128), слесари механосборочных работ (126), штукатуры (126), плотники-бетонщики (119), начальники отделов (113), санитарки (107).

В 2017 году за содействием в трудоустройстве в службы занятости Минска обратилось 25.789 человек, из них 17.753 безработных.

На конец декабря прошлого года в столице 10.773 безработных имели право на получение пособия, средний размер которого составил 24,11 рубля. Уровень официальной безработицы на конец декабря, как и на конец ноября, составил 0,2% экономически активного населения Минска.

На постоянную и временную работу с начала 2017 года устроено 13.043 человека, в том числе 7.271 безработный. Трудоустроено 404 лица, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание их детей. Оказана финансовая поддержка 172 безработным в виде субсидий для организации предпринимательской деятельности.

Консультацию по вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации получили 10.920 человек, организовано обучение 1.271. В общественных работах приняли участие 2.072 человека, в том числе 2.939 безработных.

Количество заявленных вакансий на предприятиях города на 1 января 2018 года составило 11.617, в том числе для рабочих — 6.444.