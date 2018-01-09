Между Беларусью и Украиной может вспыхнуть новый шпионский скандал

Проживший на территории Беларуси гражданин Украины, вернувшись на родину, сообщил в СБУ, что его завербовал Комитет госбезопасности.

Согласно решению Репкинского райсуда (Черниговская область), благодаря добровольному признанию, гражданин Украины освобожден от уголовной ответственности в деле о госизмене.

Как пишет zn.ua, мужчина с 2006 по 2017 год постоянно проживал вместе с женой в Хойникском районе. В июне прошлого года его лишили вида на жительство, и он вернулся к родителям в поселок Репки (Черниговская область).

В июле во время очередной поездки к жене в Беларусь в пункте пропуска «Новая Гута» под угрозой депортации и запрета въезда на белорусскую территорию сотрудник КГБ предложил украинцу сотрудничество. Мужчина согласился и подписал конфиденциальные документы.

Он должен был получать задания и передавать собранную информацию во время личных встреч с сотрудником КГБ в «Новой Гуте».

В сферу его интересов должны были входить данные об автотранспорте и личном составе Госпогранслужбы и украинских правоохранительных органах, которые находятся на территории Репкинского района, а также информация о местных жителях, которые участвовали в проведении АТО на Донбассе.