Умерла популярная французская певица Франс Галль

Прославившаяся в 60-х французская певица Франс Галль. Ей было 70 лет. Как отмечается, Галль два года боролась с раком.

В прошлом месяце она попала с тяжелой инфекцией в больницу в Париже, сообщает Би-би-си.

Галль является победительницей конкурса «Евровидение-1965». Ее песня «Восковая кукла», представлявшая Люксембург, заняла первое место.

Международного успеха она добилась в 1987 году с песней, посвященной джазовой звезде Элле Фицджеральд.

Галль родилась в октябре 1947 года в музыкальной семье, ее отец Роберт Галль был певцом и автором песен, которые исполняли, в частности, Эдит Пиаф и Шарль Азнавур.

Карьера Галль длилась 50 лет. Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен называла ее вечным символом французской песни.

Но настоящего успеха она достигла после победы на Евровидении с песней, написанной Сержем Генсбуром, одной из главных фигур во французской поп-музыке.

В середине 90-х ей диагностировали рак груди. Это случилось в 1992 году, вскоре после смерти мужа Франс Галль певца Мишеля Берже. Именно он писал слова песен и музыку для ее альбома Babacar.

Последние годы жизни Франс Галль провела, работая над общественными проектами.