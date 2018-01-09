У минского барбершопа «Чекист» прошла акция протеста

Акция протеста прошла 9 января у столичного барбершопа «Чекист», который на днях открылся на улице Тимирязева. Активисты демсил Дмитрий Дашкевич и Эдуард Пальчис протестовали против названия, которое владельцы салона выбрали для своего заведения.

«Мы пришли сюда рассказать, что многие в Беларуси возмущены такими названиями, которые отбеливают идеологов террора, — заявил в комментарии для Радио Свобода один из инициаторов акции протеста Дмитрий Дашкевич. — К сожалению, в восприятии некоторых людей, которые родились в эпоху Лукашенко, чекист имеет положительное значение. Но кто из них знает, спросите, что фашисты убили 18 миллионов человек во всем мире, а коммунисты 18,5 миллиона только в своей стране. Они этим гордятся, они имеют такой набор знаний, который им позволяет гордиться чекистами. Мы надеемся, что ребята одумаются и переименуют это идиотское название».

Представитель барбершопа заявил, что эта акция протеста сделала заведению хорошую рекламу.