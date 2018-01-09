У минского барбершопа «Чекист» прошла акция протеста

/ Общество
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Акция протеста прошла 9 января у столичного барбершопа «Чекист», который на днях открылся на улице Тимирязева. Активисты демсил Дмитрий Дашкевич и Эдуард Пальчис протестовали против названия, которое владельцы салона выбрали для своего заведения.

 

 

«Мы пришли сюда рассказать, что многие в Беларуси возмущены такими названиями, которые отбеливают идеологов террора, — заявил в комментарии для Радио Свобода один из инициаторов акции протеста Дмитрий Дашкевич. — К сожалению, в восприятии некоторых людей, которые родились в эпоху Лукашенко, чекист имеет положительное значение. Но кто из них знает, спросите, что фашисты убили 18 миллионов человек во всем мире, а коммунисты 18,5 миллиона только в своей стране. Они этим гордятся, они имеют такой набор знаний, который им позволяет гордиться чекистами. Мы надеемся, что ребята одумаются и переименуют это идиотское название».

Представитель барбершопа заявил, что эта акция протеста сделала заведению хорошую рекламу.

 


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Тэги: чекист барбершоп акция протеста Персона: Дмитрий Ддашкевич Эдуард Пальчис Город: Минск

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  • 1. "Мы пришли сюда рассказать, что многие в Беларуси возмущены..." - Дашкевич и Пальчис - это многие? И что за дурацкая манера говорить "от имени и по поручению?" 2. "К сожалению, в восприятии некоторых людей..." - некоторых - это сколько? Или можем пофамильно указать? 3. "Но кто из них знает, спросите, что фашисты убили 18 миллионов человек во всем мире, а коммунисты 18,5 миллиона только в своей стране..." Это как? Если потери только СССР оцениваются в 27 млн., или не считается, потому что они были за Сталина? А белорусы в это число входят, ибо они тоже как бы того, за Сталина многие были? Данные про коммунистов: конечно, уже лучше, чем "полторы тысячи миллионов репрессированных", но ссылочку хорошо бы прислать. Просьба: Солженицына не предлагать. 4. Кстати, ни одна из новых постсоветских стран от своих аналогов ЧК не отказалась.
  • Нууу... Во Львове, например, есть кафе с атмосферой УПА, где интересуются при входе, москаль ты или нет, и прочие прибаутки. Ничё, все довольны.
  • Вы уже заработали скидку в "Чекисте".
  • Ой, блин, да дали бы вам там скидку с дисконтной картой, только там и столовались бы.
  • Нууу... Во Львове, например, есть кафе с атмосферой УПА, где интересуются при входе, москаль ты или нет, и прочие прибаутки. Ничё, все довольны.