Президент Польши привел к присяге новое правительство
Во вторник, девятого января, в Варшаве в Президентском дворце состоялась церемония приведения к присяге нового состава правительства Матеуша Моравецкого.
Президент Польши Анджей Дуда обратился к новоназначенным министрам со словами: «Я глубоко верю, что эти перемены повлияют на еще более эффективную деятельность всего правительства и отдельных министерств».
Главные назначения: Яцек Чапутович сменил Витольда Вщиковского на посту министра иностранных дел; возглавлявший до сих Министерство внутренних дел и администрации Мариуш Блащак занял пост министра национальной обороны; а в должность главы МВДиА вступил Иоахим Брудзиньский.
Кадровые перестановки произведены и в других министерствах.
На пост министра финансов назначена Тереза Червиньская; Министерство предпринимательства и технологий возглавила Ядвига Эмилевич; министром инвестиции и развития стал Ежи Квециньский; Лукаш Шумовский назначен на пост министра здравоохранения; Анджей Адамчик стал новым министром инфраструктуры.
Хенрик Ковальчик возглавил Министерство окружающей среды, сменив Яна Шишко, чьи шаги в отношении вырубки деревьев в Беловежской пущи вызывали большие споры как и в самой Польше, так и в Европейском союзе, сообщает «Радио Польша».
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