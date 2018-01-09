Резидентом «Великого камня» стала компания с инвестициями на 220 млн евро

Одним из первых в 2018 году резидентов индустриального парка «Великий камень» стало научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «Композитные конструкции».

Компания намерена выпускать изделия из композиционных материалов по немецкой технологии. Общая сумма инвестиций составит 220 млн евро.

Компания «Композитные конструкции» была учреждена четырьмя сторонами: ООО «Диффинбахер» (15%), СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» (15%), Белорусский инновационный фонд (15%), ООО «ЭнерджиЭфишиенсиИнвестЕвразия» (55%).

Еще одним резидентом парка в январе 2018 года стало общество с ограниченной ответственностью «Технологии автомобильных пленочных покрытий».

Компания планирует производить автомобильную светотехнику с применением китайских технологий. Объем инвестиций составит 12 млн долларов.