Фотофакт. Тайник с 31 гранатометом и боеприпасами обнаружила полиция в Луганской области

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов в Луганской области, сообщает censor.net.ua со ссылкой на отдел коммуникации полиции.

В ходе санкционированного обыска дома 55-летней женщины в одной из пустых комнат правоохранители обнаружили и изъяли более 14 тыс. патронов различного калибра, 31 гранатомет РПГ, четыре мины, 40 гранат, 14 запалов, 26 выстрелов к РПГ, 18 стартовых двигателей к выстрелам РПГ, две ручные дымовые гранаты и другие боеприпасы.

По словам хозяйки дома, она сдавала его в аренду и не знала о находящемся в помещении оружии.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).