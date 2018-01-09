Фонд «Шанс» собрал в 2017 году средства на лечение 118 тяжелобольных детей

За минувший год международный благотворительный фонд «Шанс» помог получить необходимое лечение в Беларуси и за рубежом 118 тяжелобольным детям.

Как сообщает сайт фонда, в прошлом году, наряду с уже существующими программами «Совершенствование помощи детям с онкологическими заболеваниями» и «Помощь детям с ювенильным ревматоидным артритом», фонд приступил к реализации новой программы «Помощь детям с буллезным эпидермолизом». Раньше пациентам, страдающим этим редким генетическим заболеванием, помощь оказывалась адресно. С 2017 года появилась программа и ее спонсор — новый партнер фонда компания «Камако».

Также в прошлом году, сообщает «Шанс», благодаря трехстороннему сотрудничеству фонда, его постоянного финансового партнера компании «Газпром трансгаз Беларусь» и Министерства здравоохранения было закуплено и поставлено медицинское оборудование в РНПЦ детской хирургии в рамках программы «Развитие детской интервенционной аритмологии» для оказания помощи маленьким детям с серьезными нарушениями ритма сердца. Первые операции на новом оборудовании прошли в ноябре.

В 2017 году подопечным фонда помогали не только коммерческие организации, но и обычные граждане. Например, во время школьной акции «Дети вместо цветов», в которой приняли участие 118 классов из 72 учреждений образования Беларуси, на благотворительный счет фонда поступило более 34 тысяч рублей. Это деньги, которые родители учеников передали на благотворительность вместо покупки цветов и подарков учителям на 1 сентября.

Фонд «Шанс» оказывает благотворительную помощь в оплате лечения больных детей в случаях, когда высококвалифицированная и своевременная медицинская помощь не может по каким-либо причинам быть оказана государственными медицинскими учреждениями либо оплачена за счет бюджетных средств.

На снимке — рождественская встреча «Шанса», на которой выступили юные подопечные фонда. Фото chance.by