Шпионивший на Беларусь литовец отсудил у государства 2,8 тысячи евро за плохие условия в тюрьме

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Осужденный за шпионаж в пользу Беларуси бывший сотрудник литовской авиадиспетчерской компании Oro navigacija Ромуальд Липский отсудил у государства 2,8 тысячи евро за ненадлежащие условия содержания в Лукишской тюрьме Вильнюса.

В Литве осудили белорусского шпиона

В этой тюрьме он находился с января 2014-гоа по июнь 2016-года — с момента ареста на время досудебного расследования и до вступления приговора в силу, после чего был переведен в исправительную колонию.

В исковом заявлении Липский жаловался на то, что в Лукишской тюрьме не соблюдались минимальные нормы содержания заключенных — в одной камере находились 3-4 человека, не соответствовал требованиям температурный режим и так далее. Липский требовал компенсацию в размере 70 тысяч евро.

Вынесенное в пользу Липского решение Вильнюсского окружного административного суда не является окончательным и может быть обжаловано, сообщает Delfi.

 


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Тэги: Литва тюрьма Персона: Ромуальд Липский Город: Вильнюс

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