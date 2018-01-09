В Кировском районе застрелился страдавший онкологией пенсионер

Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси проводят необходимые исследования, связанные со смертью 69-летнего мужчины в Кировском районе Могилевской области.

Как сообщает ГКСЭ, 4 января на хуторе было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Предположительно, пенсионер сам свел счеты с жизнью, выстрелив себе в голову — он болел онкологическим заболеванием и страдал от сильных болей.

После проведения судебно-медицинской, судебно-химической и судебно-гистологической экспертиз можно будет установить точную причину смерти, наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего, обстоятельства трагедии. По месту жительства погибшего были изъяты патроны различного калибра, обрез незарегистрированного охотничьего ружья и ряд предметов, похожих на пистолет. Экспертам предстоит выяснить, являются ли эти предметы огнестрельным оружием и пригодны ли для стрельбы.

Кировский райотдел Следственного комитета проводит проверку по факту случившегося.