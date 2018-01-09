Лидер «Перспективы» призвал власти «поставить под законы» торговцев из Средней Азии

Председатель совета РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко 9 января встретился с министром антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Владимиром Колтовичем.

Как сообщил БелаПАН Анатолий Шумченко, во встрече также участвовали представители Госстандарта и Министерства по налогам и сборам. «Была рассмотрена работа магазинов и ярмарок торговцев из Средней Азии. Предложены пути решения этой проблемы, поскольку поступает много сигналов от предпринимателей о неравных условиях и демпинге. Такие же сигналы поступают и от «Беллегпрома». Этот вопрос ставится и на более высоком уровне, и есть понимание глубины этой проблемы», — сказал Шумченко.

По его словам, «удалось выработать определенные шаги в конструктивной дискуссии с властями, которые позволят субъектам хозяйствования в нашей стране работать в условиях добросовестной конкуренции».

Тема нарушений со стороны выходцев из Средней Азии, которые в последнее время массово открывают магазины в регионах Беларуси, стала одной из центральных на прошедшем 2 декабря в Минске форуме предпринимателей. По словам белорусских предпринимателей, некоторые иностранные торговцы демпингуют, сбывают товар неизвестного происхождения, нарушая требования белорусского законодательства.

По информации предпринимателей, сейчас в стране зарегистрировано около 170 таких магазинов. Несмотря на отсутствие документальных подтверждений, белорусские ИП не исключают, что эти разрозненные торговые точки на самом деле являются одной сетью. Представители малого бизнеса не исключают, что торговцам из Средней Азии покровительствуют местные власти.

На форуме представитель инспекции Госкомитета по стандартизации по Минску и Минской области Александр Романовский сообщил, что за последние три месяца ведомство вместе с другими госорганами провело двадцать контрольно-надзорных мероприятий в отношении торговцев из Средней Азии. «На 16 субъектах были выявлены нарушения, начиная от отсутствия документов оценки соответствия, заканчивая маркировкой товаров, — сказал чиновник. — Были выданы рекомендации. По итогам второй волны мониторинга мы выявили, что только четыре субъекта не выполнили наши рекомендации, на них были составлены протоколы об административном правонарушении, дела направлены в суд».

«Сначала они заходят в страну под видом бизнеса, потом начнут обрастать финансами, связями. <…> Бизнес бизнесом, но вопрос по выходцам из Средней Азии, которые могут представлять потенциальную угрозу в плане террористической угрозы, — это вопрос чрезвычайно важный. Думаю, что Лукашенко его должен рассмотреть в первейшую очередь и навести порядок: пересчитать их всех, поставить под законы, чтобы каждый был под присмотром», — заявил на форуме лидер «Перспективы».