МВД РФ сократило 10 тысяч сотрудников дорожной инспекции

С 1 января 2018 года МВД России сократило штат сотрудников ГИБДД на десять тысяч человек, сообщает портал rosbalt.ru со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Указом президента РФ от 31 декабря 2017 года № 652 штатная численность органов внутренних дел РФ с 1 января 2018 года уменьшена на 10 тысяч единиц», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД и ДПС, «за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов… и выдачи водительских удостоверений».

«Указанные организационно-штатные мероприятия осуществляются руководителями территориальных органов МВД России на региональном уровне в соответствии с предоставленными полномочиями и коснутся в первую очередь неукомплектованных должностей», — уточнили в МВД РФ.

Сокращенные сотрудники ГАИ по желанию могут быть переведены на вакантные должности в других подразделениях МВД, «где их опыт будет применен и реализован», добавили в пресс-службе.

Фото: 70.мвд.рф