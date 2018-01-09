Опубликован проект указа о совершенствовании лицензирования

Беларусь 1 января 2019 года может перейти на выдачу лицензий на осуществление видов экономической деятельности исключительно в электронном виде. Это предусмотрено проектом указа президента «О совершенствовании лицензирования», текст которого размещен на сайте Минского столичного союза предпринимателей и работодателей.

Проект данного указа остается последним документом, еще не подписанным президентом в рамках пакета решений о стимулировании деловой активности, работа над которым шла на протяжении 2017 года.

Предполагается, что выдача специальных разрешений (лицензий), оформленных на бланках, будет осуществляться только до конца 2018 года, затем — путем обращения заинтересованного лица к реестру лицензий посредством интернета.

Ведение реестра лицензий будет осуществляться через информационную систему «Единый реестр лицензий», интегрированную с общегосударственной автоматизированной информационной системой. Ведением реестра будет заниматься Министерство экономики.

Кроме того, проект указа предполагает корректировки многих положений действующего указа президента от 1 сентября 2010 года № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Изменения, в частности, касаются действия лицензии при реорганизации юридического лица, прекращения, приостановки и возобновления действия лицензии.

Вносятся изменения в статьи, касающиеся лицензирования отдельных видов деятельности. В частности не потребуется получение лицензии в случае оказания юридической помощи, связанной с созданием, деятельностью и прекращением деятельности юридического лица, осуществлением и прекращением предпринимательской деятельности физического лица. Корректируются лицензионные требования для адвокатской деятельности.

Помимо этого, упрощаются требования к лицензированию ветеринарной деятельности, деятельности в области автомобильного транспорта, вещания, использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, промышленной безопасности, связи, игорного бизнеса, заготовке лома и отходов металлов, по обеспечению пожарной безопасности, по производству бланков ценных бумаг, по технической и криптографической защите информации, деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, с драгоценными металлами и камнями, оборотом психотропных и наркотических средств, оздоровлением детей за рубежом.

Изменения коснутся и лицензирования деятельности по трудоустройству граждан за рубежом, производства алкоголя и табачных изделий и торговли ими, деятельности, связанной со служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему, медицинской и образовательной деятельности, оказания риелторских услуг, торговли нефтепродуктами, охранной деятельности, полиграфической деятельности, работы с ценными бумагами, страховой деятельности, судебно-экспертной деятельности и фармацевтики.

Проект предусматривает прекращение лицензирования таких видов деятельности, как психологическая помощь населению и деятельность, связанная с контролем радиоактивного загрязнения.

В документе также скорректирован понятийный аппарат законодательства о лицензировании, сообщает БелаПАН.