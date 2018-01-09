У обвиняемых в убийстве односельчанина жителей Столбцовского района обнаружены боеприпасы

Сотрудники управлении Следственного комитета по Минской области завершили расследование дела об убийстве жителя Столбцовского района, тело которого было обнаружено в колодце во дворе его дома.

Колодец, из которого извлекли тело убитого. Фото: УСК по Минской области

Напомним, минувшим летом соседи погибшего сообщили в милицию о том, что уже несколько дней не видели своего 50-летнего односельчанина, который жил один. В ходе поисков 8 июля тело пропавшего с повреждениями насильственного характера было извлечено из колодца. Как подтвердили судмедэксперты, обнаруженные на трупе телесные повреждения, скорее всего, и привели к смерти.

Правоохранители задержали двоих подозреваемых в совершению преступления — 46-летнего и 56-летнего ранее не судимым односельчан погибшего. Установлено, что вечером 2 июля прошлого года на улице между нетрезвыми мужчинами возникла ссора. Чтобы проучить обидчика за оскорбления, старший из мужчин принялся его избивать, нанеся множество ударов бутылкой и металлической монтировкой. После этого он и второй подозреваемый надели перчатки и отнесли тело во двор дома потерпевшего, где сбросили в колодец.

Следственные действия с участием обвиняемых и свидетелей завершены. Проведены проверки показаний, получены результаты экспертиз, в том числе психолого-психиатрических, согласно которым мужчины отдавали отчет своим действиям и могли ими руководить.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены боеприпасы и более полукилограмма бездымного пороха. Установлено, что их незаконно приобрел и привез из России старший из задержанных.

По результатам расследования действия старшего из обвиняемых квалифицированы по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 2 ст. 295 УК (незаконное приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 333-1 УК (незаконное перемещение через государственную границу боеприпасов и взрывчатых веществ). Второму предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 405 УК (обещанное укрывательство следов особо тяжкого преступления) и ч. 2 ст. 295 УК (незаконное приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ).

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Фото: УСК по Минской области