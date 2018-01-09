Минчанка «задолжала» соседям и родственникам более 25 000 долларов

Сотрудники угрозыска Фрунзенского РУВД столицы задержали по подозрению в мошенничестве 39-летнюю минчанку.

Как сообщает официальный представитель РУВД Наталья Оскирко, задержанная на протяжении 2016 года под различными предлогами одалживала у знакомых серьезные суммы денег. Объясняла нужду в них развитием бизнеса по купле-продаже недвижимости, крайней необходимостью операции родственнику.

У некоторых доверчивых сограждан подозреваемая брала золотые украшения, которые сдавала в ломбард или просто продавала. Вырученные деньги тратила на собственные нужды. Когда обманутые люди спохватились, что теряют свои сбережения, в конце 2017 года они обратились в милицию.

Всего от действий оборотистой гражданки пострадали девять жителей Фрунзенского района, все они — соседи, родственники или знакомые, с которыми фигурантка завязывала контакты во время прогулок на детской площадке.

Общая сумма ущерба — более 25 000 долларов США.

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статье 209 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Фото носит сугубо иллюстративный характер.