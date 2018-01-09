Видеофакт. На «Дакаре-2018» спортивный МАЗ сорвался с пятиметровой дюны

Спортивный грузовик МАЗ сорвался с пятиметровой дюны, после чего перевернулся на бок. Головокружительный кульбит случился на третьем этапе ралли-рейда «Дакар-2018».

Инцидент произошел в километре от финиша одного из самых сложных спецучастков на территории Перу. Белорусский пилот Сергей Вязович решил проехать дюну с боковым уклоном прямо в «лоб», однако не учел пятиметровый обрыв.

Хорошенько разогнавшись, грузовик полетел с огромного бархана, несмотря на попытки гонщика резко затормозить. Машина упала рамой в песок и от удара перевернулась на бок. Столкновение было настолько сильным, что грохот был слышен за километр.

В то же время грузовик нисколько не пострадал. Через 10 минут на помощь пришел МАЗ Алексея Вишневского, который с помощью троса вернул машине Вязовича привычное положение.

МАЗ оказался полностью исправным — даже масло не вытекло. Гонщики сразу же завели автомобиль и сумели финишировать на шестом месте.

«Падение, конечно, было мощным. И нам в какой-то момент стало страшно и за себя, и за технику. Однако МАЗ показал себя прочной и надежной машиной. Будь на его месте какой-нибудь другой автомобиль, то последствия могли бы быть куда более серьезными. В принципе инцидент хотя и неприятный, но он продемонстрировал «характер» мазовской техники, которая готова к любым ситуациям», — отметил Сергей Вязович.