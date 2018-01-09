В Москве скончалась любимая внучка Леонида Брежнева Виктория

В психиатрической больнице, куда ее поместила собственная дочь, накануне Рождества скончалась внучка генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Виктория Филиппова (Милаева).

Женщине было 65 лет, у нее диагностировали четвертую, последнюю, стадию рака. Виктория была любимой внучкой Леонида Ильича.

Она жила отшельницей в последние годы своей жизни, не соглашалась давать никаких интервью. Но незадолго до кончины внучка Брежнева прервала свое молчание и решила поделиться наболевшим в студии ток-шоу «Пусть говорят с Дмитрием Борисовым».

Виктория Филиппова родилась в семье дочери генсека ЦК КПСС Галины Брежневой и циркового артиста Евгения Милаева. Имя она получила в честь своей бабушки — супруги Леонида Ильича Виктории Брежневой. Пока родители гастролировали с цирком, маленькая Вика проводила все время с бабушкой и дедом.

После их смерти, а также кончины Галины Брежневой внучка генсека оказалась на обочине жизни, страдала серьезным психическим заболеванием.

В эфире телепрограммы «Пусть говорят» Виктория рассказала о семье и историю своей жизни, коснулась тайн жизни знаменитого деда.

Передача «Пусть говорят» с участием Виктории Филипповой не успела выйти при жизни женщины. Она выйдет в эфир на канале ОРТ сегодня, 9 января, в 19:45.