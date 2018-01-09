Лукашенко: в мире неспокойно, идет невидимая борьба за душу человека

Александр Лукашенко 9 января вручил традиционные ежегодные премии «За духовное возрождение», специальные премии деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный Олимп».

«Нам с вами досталось великое духовное наследие, — заявил глава государства на церемонии во Дворце Республики. — Оно — в примере праведной жизни белорусских святых, в великих творениях рожденных на нашей земле поэтов, художников, музыкантов, зодчих. Оно — в духовном подвиге народа, который сберег веру, сохранил любовь к Родине, уважение к своей истории, культуре, несмотря на неимоверные испытания грозных военных времен и социальные потрясения».

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко констатировал, что «в мире неспокойно, идет невидимая борьба в том числе и за душу человека, с разных сторон подвергаются атакам христианские основы морали, разрушаются традиционные семейные устои».

«Под воздействием информационного потока изменяются мировоззрение и образ жизни людей. Все больше появляется соблазнов и искушений, все труднее беречь сердца от темных мыслей и эмоций. В погоне за материальными благами и внешней мишурой люди теряют истинную красоту — внутренний свет добрых чувств и благородных поступков, которыми так славился и славится наш народ, все наше славянство», — отметил глава государства.

По его словам, «телевидение в угоду рейтингам приучает зрителя к негативным новостям, скандальным ток-шоу, а социальные сети лишают живого общения, компьютерные игры подменяют реальную жизнь виртуальной действительностью», сообщает пресс-служба.

«Это лишь малая часть тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня общество. И такие реалии медленно, но методично разрушают систему устоявшихся традиционных нравственных ценностей. Сейчас особенно важно не упустить время, не потерять нашу духовную суть. Первостепенная роль в этом, безусловно, принадлежит культуре, искусству, религии. Их влияние на сознание человека огромно. Именно эти сферы формируют те образы и идеалы, на которые многие ориентируются и принимают как эталон. Поэтому деятели культуры и искусства, работники средств массовой информации, духовенство, педагоги и все, кому не безразлично, каким будет мир, должны объединить усилия ради укрепления нравственных устоев нашего народа», — заявил официальный лидер.

Лукашенко подчеркнул, что «необходим духовный иммунитет против аморальности, пошлости и дурновкусия, чтобы культура и искусство всегда были источником энергии и жизнестойкости для людей».

Лукашенко призвал элиту общества, творческих людей «научиться самим и научить детей правильно пользоваться появившимися возможностями, жить в условиях влияния и воздействия на умы и души людей глобальной паутины».

«Надо научить начиная со школьных лет, в семье своих детей пользоваться многими источниками, овладеть многими идеями, чтобы сделать правильные выводы. Это важно для молодежи. Практика, как нас учили с вами, является критерием истины, а практики, опыта у молодежи не хватает, — констатировал глава государства. — И вот тут мы должны им подсказать: подвергайте все сомнению, берите разные источники, знакомьтесь с разными точками зрения и, основываясь на подсказке и опыте старших, на своем опыте, выбирайте ту, которая сегодня соответствует просто нормальной жизни нашего общества».

Лукашенко заявил, что участники сегодняшнего торжества «делают мир лучше и светлее», своей активной деятельностью «создают вокруг себя атмосферу добра и милосердия».

Он также выразил благодарность всем участникам новогодней благотворительной акции «Наши дети». «Вы посмотрите: начиная с католического Рождества и заканчивая старым Новым годом буквально все, от предпринимателей до государственных служащих и военных, у детей — и вчера, и сегодня, и завтра. Это прекрасно, так должно быть. Хотелось бы, чтобы не только один период в этой жизни, — сказал Лукашенко. — Я благодарю всех, тысячи и тысячи людей, кто отозвался на эту акцию и побывал у детей, которые нуждаются в помощи».

Фото: president.gov.by