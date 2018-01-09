Задержанный в ноябре бизнесмен Михаил Ситник выпущен из-под стражи, расследование дела продолжается

Задержанного в ноябре по подозрению в хищении денежных средств минского бизнесмена Михаила Ситника (на снимке) выпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

«Недели две назад выпустили Ситника под подписку, — рассказал TUT.BY информированный собеседник.

Начальник отдела информации Следственного комитета Сергей Кабакович сообщил, что расследование уголовного дела в отношении Ситника продолжается. «В настоящее время мера пресечения в отношении руководства компании не связана с содержанием под стражей», — добавили в СК.

Напомним, в середине ноября два руководителя компании-застройщика «ИмобиленИнвест» стали подозреваемыми по уголовным делам о хищении. В отношении одного из них — Михаила Ситника — была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По результатам проверки финансовой милиции выяснилось, что должностные лица продавали по нескольку раз разным лицам помещения в строящемся ФОКе в Малиновке.

«Всего ООО «ИмобиленИнвест» было заключено договоров на реализацию нежилых помещений ФОКа общей площадью 7,3 тысячи квадратных метров — при том, что его проектная площадь составила немногим более 5 тысяч квадратных метров, — сообщали тогда в ДФР.

Департаментом возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК РБ. Ущерб по ним составил около 900 тысяч рублей (450 тысяч долларов). Это те деньги, которые компания получила за повторную реализацию помещений ФОКа.

Фото: страница Михаила Ситника в Facebook