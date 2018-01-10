«Не только удобнее, но и симпатичнее». «Минсктранс» выпустит новые талоны

«Минсктранс» выпустит талоны с новым дизайном и дополнительной защитой от подделок.

О новых проездных билетах рассказала главный экономист филиала «Агентство Минсктранс» Ирина Доморева. Внешне билеты похожи на предыдущие, но теперь они стали горизонтальными и с двух сторон на них появились белые поля для отметки компостера, пишет TUT.by.

Изображение minsktrans.by

По словам Доморевой, новые талоны пустят в оборот уже с февраля. Вместе с ними параллельно будут действовать и билеты старого образца.

«Мы меняем дизайн примерно раз в год. Сейчас мы это сделали в первую очередь для удобства пассажиров. Ввели дополнительное поле, чтобы билет было удобно компостировать с двух сторон. Кроме того, добавили степень защиты — она внутри билета, чтобы не подделывали талоны», — отметила представитель «Агентство Минсктранс».

Также она подчеркнула, что талоны, хоть и довольно редко, но пытаются подделывать.

Цена же билета никак не связана с новым дизайном и останется такой же — 60 копеек за проезд в кассе, 65 — у водителя.

«Теперь они стали не только удобнее, но и симпатичнее. Яркие и по цветовой гамме приятнее», — добавила экономист предприятия.