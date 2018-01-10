МТС получила разрешение запустить в Беларуси свою сеть для интернета вещей

Компания МТС получила разрешение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) и готова к коммерческой эксплуатации сети для интернета вещей по стандарту NarrowBand Internet of Things (NB-IoT) в диапазоне 900 МГц. Об этом БелаПАН сообщили в пресс-службе СООО «Мобильные ТелеСистемы».

Как пояснили специалисты оператора, главные элементы системы — выделенная сеть радиодоступа и облачная платформа для обработки трафика и хранения данных. В данный момент оператор протестировал инфраструктуру и подтверждает готовность к созданию новых цифровых решений, которые позволят выпускать уникальные продукты на рынок.

«Наши партнеры получат в свое распоряжение не просто сеть NB-IoT, а целостную экосистему «под ключ» для сбора, анализа и управления данными, дистанционного контроля над приборами. Это позволит выпускать на рынок новые технологические решения, которые будут решать конкретные задачи бизнеса, а также будут еще больше развивать жизнь современного общества», — прокомментировал руководитель технического департамента МТС Алексей Тяжких.

Сеть NB-IoT МТС является выделенной и не зависит от нагрузки на инфраструктуру 2G, 3G и 4G. Для создания новых цифровых продуктов компания может использовать все доступные радиочастоты в диапазоне 900 МГц. Покрытие сигнала NB-IoT на 20 децибел выше, чем в случае с GSM, что обеспечивает лучшую проникающую способность. Благодаря этому объединить в одну сеть возможно технику, которая находится даже в труднодоступных местах, плотной городской застройке и на больших расстояниях от вышки.

Как отмечают в МТС, стандарт мобильной связи NB-IoT предназначен для обмена данными между различной техникой: от медицинского оборудования и счетчиков энергии до носимых гаджетов и кассовых терминалов. С помощью NB-IoT можно оптимизировать многие процессы за счет удаленного мониторинга и управления устройствами, сбора и обработки полезной информации. При этом технология подходит крупным и мелким организациям, домашним хозяйствам и обычным пользователям.

МТС продемонстрировал возможности NB-IoT впервые на выставке «ТИБО-2017» совместно с компанией Huawei: была развернута тестовая зона для создания новых продуктов и сервисов. Посетители убедились в достоинствах технологии на примере конкретных продуктов: сельскохозяйственной метеостанции, трекеров для детей и домашних животных, а также «умного» замка для пунктов проката велосипедов.

NB-IoT может успешно использоваться в промышленности и здравоохранении, системах «умного» дома и города, экологии и торговле, транспорте и логистике, а также во многих других областях.

СООО «Мобильные ТелеСистемы» — крупнейший по числу абонентов оператор в Беларуси с количеством пользователей более 5,3 млн. Компания зарегистрирована 4 апреля 2002 года. Учредителями являются РУП «Белтелеком» (51% уставного фонда) и российское ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (49%).