Разыскиваемый за разбой и сексуальное насилие нашелся… за решеткой

Завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении, совершенном в 2013 году в Минске. Прокурором дело направлено в суд.

В ночь на 13 октября 2013 года в Минске на улице Красноармейской 33-летний житель Могилевской области со спины нанес многочисленные удары руками, ногами и черенком от лопаты 21-летней девушке и ее 20-летнему знакомому.

Нападавший, воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Затем забрал личные вещи девушки и парня на общую сумму более 160 рублей и скрылся.

Установить личность нападавшего на первоначальном этапе разбирательства не удалось. Но выявленный при генетической экспертизе генотип был поставлен на учет в соответствующую базу данных. И в 2017 году было установлено совпадение ДНК с ДНК мужчины, осужденного в 2014 году в России за изнасилование и переведенного для дальнейшего отбывания наказания в Беларусь.

Фигурант свою вину в преступлении в октябре 2013 года признал частично. Он пояснил, что в то время неофициально подрабатывал на стройке в Минске, а в момент нападения на молодых людей находился в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре выехал за пределы страны.

Действия мужчины следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 147 (причинение тяжких телесных повреждений двум лицам), ч. 3 ст. 167 (иные действия сексуального характера) и ч. 3 ст. 207 УК (разбой).

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